Zusammenstoß in Haan Haanerin wird bei Unfall auf Kreuzung verletzt

Wie die Polizei weiter mitteilt, fuhr eine 75-jährige Haanerin gegen 9 Uhr mit ihrem Skoda Fabia die Bismarckstraße in Richtung Kirchstraße. „Im Kreuzungsbereich zur Martin-Luther-Straße hatte sie die Absicht, nach links auf die Martin-Luther-Straße in Richtung Kaiserstraße einzubiegen. Im Abbiegevorgang missachtete sie einen vorfahrtsberechtigten Ford Eco Sport einer Solingerin, welche zu diesem Zeitpunkt die Martin-Luther-Straße in Richtung Kaiserstraße befuhr“, erklärte eine Polizeisprecherin.