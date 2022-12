Stadtverwaltung Haan vor neuer Personallücke Baudezernentin wechselt nach Oldenburg

Erst im Oktober 2021 hatte Christina-Petra Schacht in Haan ihren Dienst als Technische Beigeordnete angetreten. Jetzt verlässt sie die Gartenstadt gen Oldenburg. Anfang der Woche hat die 57-Jährige mit ihrem „mitreißenden und engagierten Auftritt“, so ein Beobachter, in einer nichtöffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses entscheidend gepunktet und sich gegen zwei weitere Mitbewerber durchgesetzt. Laut Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) liegen ihm positive Entscheidungen der Mehrheitsfraktionen SPD und Grüne sowie der FDP vor. Damit besteht kein Zweifel, dass Christine-Petra Schacht am 19. Dezember zur neuen Stadtbaurätin Oldenburgs gewählt wird. Zu ihrem Dezernat gehören in Niedersachsen die Bereiche Bauen, Umwelt und Verkehr.