Letzte Sitzung für 2022 Kinderparlament Haan schmiedet Pläne

In vier Arbeitskreisen (AK) treffen sich die Delegierten regelmäßig zum Austausch. So hatte der AK „Unsere Stadt“ in diesem Jahr die Sicherheit von Schulwegen überprüft und mit einer gemeinsamen Aktion mit der Polizei bei Autofahrern für mehr Rücksicht geworben. Möglicherweise, stellt Sarah Wendel, Koordinatorin des Kinderparlamentes, in Aussicht, könnte diese Aktion erneut aufgegriffen werden. „Alle waren sich einig, dass es eine sehr gute Aktion war, die man ruhig wiederholen könnte. Wahrscheinlich dann aber mit dem neu gewählten Parlament.“