Suchen, Finden und Mieten in Hilden und Haan Wie Mieter zu Eigentümern werden

Die Gretchenfrage am Ende ist: Wieviel an monatlicher Belastung, also an Zinsen und Tilgung, ist tragbar? Experten wie Jörg-Dieter Krause gehen so vor: „Wir ermitteln, was monatlich an Einkünften und Ausgaben anfällt und bewerten diese finanziellen Möglichkeiten über die gesamte Darlehenslaufzeit. Als pauschale Größe würde ich mal 30 bis 40 Prozent ansetzen – wobei man auch die stark steigenden Lebenshaltungskosten, Stichwort Energie, unbedingt im Blick behalten sollte!“