Bäcker Schüren aus Hilden Austausch-Azubis bringen Tigerbrot mit

Das „Pain tigré“ passt optisch prima zur derzeitigen Fußballweltmeisterschaft. Es ist rund und die leichte Kruste erinnert ein wenig an die Rauten auf den Bällen. Allerdings sollte der französische Name eher mit „Tiger-Brot“ übersetzt werden. Auf alle Fälle gilt es, eine ganz neue Gebäcksorte zu probieren, die jetzt in der Bäckerei Schüren am Mühlenbachweg präsentiert wurde. Es handelt sich dabei um eine junge deutsch-französische Zusammenarbeit, weil bei Schüren gerade zwei Lehrlinge aus Frankreich ihr Wissen und handwerkliches Können aus der Heimat mitbringen, gleichzeitig aber auch lernen, was die deutsche Backkunst zu bieten hat.