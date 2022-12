Haan So wird der Glasfaserausbau gefördert

Immer mehr Stellen im Haaner Stadtgebiet werden zurzeit mit Glasfaser für das schnelle Internet erschlossen. Genau genommen baut die Stadt seit diesem Juli in Kooperation mit der Tele Columbus AG an einer hochleistungsstarken und zukunftsfähigen Internetanbindung. Dabei wird der Ausbau mit Fördergeldern von Bund und Land unterstützt. Die Verlegung im öffentlichen Raum bis zur Grundstücksgrenze wird über die Fördermittel finanziert. Bis Ende des Jahres ist der Glasfaser-Hausanschluss noch kostenfrei; ab dem 1. Januar 2023 fallen Kosten in Höhe von knapp 1800 Euro an.