Neuer Audio-Guide Gruiten für die Ohren – die etwas andere Dorfführung

Bekannt gemacht werden soll der Audio-Guide nun durch die sozialen Medien, Webseiten, Newsletter und Plakate. „Außerdem wird der QR-Code auf den Tafeln an den Gebäuden angebracht“, so Stötzner. Das Projekt ist abgeschlossen und der BVV schaut nicht ohne Stolz, aber auch sehr erleichtert auf die vielen ehrenamtlichen Stunden zurück, die für die Entwicklung dieses digitalen Dorfführers erforderlich waren. Von nun an wird der Audio-Guide die meisten Dorfführungen übernehmen und so dem BVV-Vorstand ein großes Stück Arbeit abnehmen.