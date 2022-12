Debatte im Integrationsrat Darum muss das Düsseldorfer „Haus der Kulturen“ sein Konzept anpassen

Das Konzept für das „Haus der Kulturen“, das 2024 in das neue Gebäude für die Volkshochschule an der Yorckstraße ziehen wird, muss angepasst werden. Lange Zeit hatte der Verein, der mit Ausstellungen, Informationsveranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Tagungen und Länderkunde-Abenden den interkulturellen Austausch fördern will, auf eine Heimat im Jungen Schauspiel an der Münsterstraße gehofft. An dem erhofften Standort hatten die Akteure auch Teile ihres Konzeptes ausgerichtet. „Das dortige Café sollte eingebunden werden, auch über Verpachtungen wurde nachgedacht, das wird man so nicht übernehmen können“, sagte Marc Herriger, der das Projekt für die Stadt begleitet, am Mittwoch im Integrationsrat.