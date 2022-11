Willkommene Unterstützung Sparkassenstiftung unterstützt Ratinger Tafel

() Frank Luley und Peter Jage von der Sparkasse HRV kamen nicht mir leeren Händen zur Ratinger Tafel. Sie hatten einen Scheck in Höhe von 6000 Euro im Gepäck. Geld, das die Tafel gut gebrauchen kann. Rund ehrenamtliche 150 Helfer sind hier im Einsatz, um rund 1500 Kunden mit Lebensmitteln zu versorgen. Um das zu ermöglichen, sammeln etwa 40 Fahrer jede Woche mehr als fünf Tonnen Obst, Gemüse sowie Molkereiprodukte bei den Spendern in Ratingen und Umgebung ein. Die Spende der Sparkassenstiftung soll für die gestiegenen Kosten in allen Bereichen eingesetzt werden.