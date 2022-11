Reise in die Kindheit Da werden Erinnerungen wach

„In den 50er- bis 70er-Jahren kam die Wirtschaft wieder in Schwung und damit auch die Spielzeugindustrie“, erklärt Dorfmann. Es sind Jahre des Wandels. „Auch neue Materialien wie Vinyl, Kunsstoff und Kunsthaare finden Einzug in die Spielwarenindustrie“, so Dorfmann. Mehr und mehr wurde Zelluloid als Ausgangsmaterial ersetzt. Und vor allem: Die Welt allgemein und insbesondere in den Kinderzimmern wird wieder bunter, und die Menschen hatten endlich wieder Zeit für ein Spiel.