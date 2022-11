Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg Schüler aus Ratingen besuchen das Europaparlament

Die begleitenden Lehrkräfte aus dem Europateam des AJC nutzten den Besuch auch, um ein großes Event an der Schule vorzubereiten: In der Europawoche im kommenden Mai sind die Erasmus+-Partnerschulen aus Finnland, Frankreich, Spanien und Portugal zu Besuch in Ratingen, um an der Fragestellung zu arbeiten, wie nachhaltiges Wirtschaften funktionieren kann. Gemeinsam mit den Gästen steht dann für die Erasmus+-Gruppe ein erneuter Besuch in Brüssel an.