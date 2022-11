Ferdinand-Trimborn-Musikpreis Trimborn-Preisträger begeistern das Publikum

Nach einer kurzen Pause überreichte Bürgermeister Klaus Pesch den Preisträgerinnen offiziell ihre Urkunden und beglückwünschte sie zu ihren Auszeichnungen. In der folgenden zweiten Hälfte des Konzertes kam das Publikum in den Genuss des musikalischen Vortrags der diesjährigen Gewinnerin: Yu-Chin Ho aus Wuppertal spielte das Klavierkonzert Nr. 18 in B-Dur, KV 456, von Wolfgang Amadeus Mozart und wurde dabei von der Sinfonietta begleitet.