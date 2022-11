Fußball, Oberliga 04/19 sieht sich gut gerüstet für St. Tönis

Ratingen · Ratingen 04/19 empfängt am Sonntag um 15.30 Uhr die Teutonia aus St. Tönis in der Fußball-Oberliga. Trainer Martin Hasenpflug muss zwar in allen Mannschaftsteilen umbauen, weiß aber auch, dass für den Anschluss zur Spitze ein Sieg her muss.

26.11.2022, 05:15 Uhr

Bo Lasse Henrichs (links) könnte am Sonntag für Ratingen 04/19 gegen Teutonia St. Tönis sein Comeback feiern. Foto: Achim Blazy (abz)