Bauen Kaufen Wohnen Warum ein Blick in den Mietspiegel lohnt

Unsere Folgen:

26. November - Der Mietspiegel in unseren Städten.

29. November - Wie erhöhe ich meine Chancen auf eine Wohnung? Tipps von einem Makler.

1. Dezember - Chef von 600 Mietwohnungen: Wie ein Ratinger eine riesige Mietwohnanlage managt.

3. Dezember - Auf dem Weg zum Eigentum: Was Mieter bei steigenden Zinsen tun müssen, um ihren Traum von den eigenen Wänden realisieren zu können.

6. Dezember - Flaschenhals Wohngeld: Die Städte im Kreis Mettmann stocken massiv Personal auf, um ab Januar die zu erwartende Antragsflut bearbeiten zu können.

8. Dezember - Albtraum Horror-Mieter.

10. Dezember - Nach „unhaltbaren Zuständen“: Was hat sich im Hochhaus an der Beethovenstraße in Hilden getan?

