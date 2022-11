Eishockey, Regionalliga Ice Aliens gewinnen nach hartem Kampf

Das zweite Drittel gehörte eindeutig den Ice Aliens. Sie drehten die Spielweise in die, die die Gäste im ersten Drittel angelegt hatten, und schnürten die Realstars streckenweise in deren Drittel ein. In der 25. Minute fiel die Vorentscheidung durch Max Bleyer nach Vorarbeit von Dominik Scharfenort und Dennis Fischbuch. Nur zwei Minuten später traf erneut Tobias Brazda (Wilson, Hanke), und Bleyer mit seinem zweiten Treffer stellte in der 32. Minute den Endstand her (Fischbuch, Malte Hodi). Der letzte Abschnitt war geprägt von noch mehr Unterbrechungen, viele Fouls und Provokationen ließen keinen Spielfluss mehr aufkommen. So sehr sich die Offensive der Ice Aliens bemühte, immer war ein Schläger dazwischen, oder der Pfosten rettete die Gäste. So blieb das letzte Drittel torlos. Für Hanke war die Begegnung schon vor der Schlusssirene beendet, der kleine Finger der rechten Hand war nach einem Foul gebrochen.