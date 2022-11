Fußball, Kreisliga A RWL lädt ein zum Kellerderby erster Güte

Die SSVg Heiligenhaus muss in der Kreisliga A Niederberg zum TSV Ronsdorf II (Sonntag, 13 Uhr). Das ist auch so ein Gastgeber, der sich eine Riesenfreude bereiten will, den auswärts unbesiegten Tabellenführer zu schlagen. Drei Punkte stehen die Heiligenhauser vor dem engsten Verfolger RW Wülfrath. Aber der hat es ganz schwer, oben zu bleiben, er muss zum Tabellendritten FC Langenberg. Die Langenberger rechnen sich ebenfalls einiges aus, in der Verfolgergruppe zu bleiben.