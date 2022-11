Auf erneuerbare Energien setzen Grüne: Wärmeplanung für die gesamte Stadt

„So begrüßenswert es ist, dass Eggerscheidt zukünftig mit Nahwärme versorgt werden soll, so wichtig ist es, die Wärmeplanung systematisch für die Gesamtstadt in Angriff zu nehmen“, betont Edeltraud Bell, umweltpolitische Sprecherin der Fraktion und Mitglied im Stadtentwicklungsausschuss. Nach Ansicht der Grünen könne mit einer Bestands- und Potenzialanalyse begonnen werden, um zum Einen den aktuellen Gebäudebestand und Wärmebedarf sowie bereits geplante Veränderungen zu erfassen. Zum anderen solle herausgefunden werden, welche regenerativen und nachhaltigen Möglichkeiten für die Beheizung von Privathaushalten, Firmen und öffentlichen Gebäude an welchen Stellen im Stadtgebiet umsetzbar sind.