Kunst in Ratingen Bastelworkshop und Führung im Museum Ratingen

() Im Museum Ratingen, Grabenstraße 21, steht am Samstag, 3. Dezember, für Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren wieder die Tür der Museumswerkstatt offen. Sie beginnt um 11.30 Uhr und steht dieses Mal unter dem Motto „Weihnachtssterne und Engel“. Die Teilnehmer malen und basteln Schmuck und Dekoration für die Advents- und Weihnachtszeit. In den aktuellen Ausstellungen „Ralf Brueck. Werkschau“ und „Fahrt ins Blaue. Arbeiten aus der Sammlung“ schauen sie sich nach Bildern um, die hierzu passen. So findet man beispielsweise auch den gotischen Kölner Dom auf Ralf Bruecks Kirchenaufnahmen. Anmeldung unter Telefon 02102/5504184 oder per E-Mail.