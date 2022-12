Ein Konzert für den guten Zweck Swinging Funfares helfen der Altstadt-Armenküche

Die Karnevals-Band Swinging Funfares hat am Mittwoch eine karitative Aktion angekündigt. Mit einem ganz besonderen Konzert will sie die Altstadt-Armenküche finanziell unterstützen. 35 Musiker zählt die Band mittlerweile, wie Stefan Kleinehr, unter anderem seit 40 Jahren künstlerischer Leiter der Funfares und auch Trompeter, bei der Präsentation der Idee in der Brauerei Schumacher sagte. Gegründet wurde die Cover-Band schon 1949, nun wollen die Mitglieder zunehmend selbst komponierte Lieder (aktuell gibt es neun) auf der Bühne präsentieren. Geplant ist das besagte Konzert für den 21. April 2023 im Stahlwerk. 2000 Besucher passen dort rein.