Unternehen zieht nach Düsseldorf : Mietvertrag für Schneider Electric

Foto: Euref AG So soll der Euref-Campus am Flughafen aussehen.

Düsseldorf Das Unternehmen hat mit der Unterzeichnung des Mietvertrags den Umzug von Ratingen nach Düsseldorf mit 750 Mitarbeitern besiegelt. Der neue Standort wird der geplante Euref-Campus am Flughafen.

Das bisher in Ratingen angesiedelte Unternehmen Schneider Electric hat sich nun ganz offiziell für Düsseldorf als neuen Sitz entschieden. Der Mietvertrag für Flächen auf dem geplanten Euref-Campus am Flughafen wurde am Dienstag auf dem Düsseldorfer Stand bei der Immobilienmesse Expo Real in München unterzeichnet. Das Unternehmen wird dort mit 750 Mitarbeitern einziehen. Weitere Mieter sind bislang noch nicht bekannt.

„Der Euref-Campus Düsseldorf ist eine wichtige Weiterentwicklung der erfolgreichen Partnerschaft von Schneider Electric und der Euref AG in Berlin und ein Quantensprung in Sachen intelligenter Gebäudesteuerung mit regenerativer Energie“, sagte Christophe de Maistre, Präsident der Region Deutschland, Schweiz und Österreich bei Schneider Electric. Es werde dadurch möglich, in einem Campus-Areal die CO 2 -Klimaziele der Bundesregierung für das Jahr 2050 perspektivisch schon heute zu erfüllen: „Und das ohne Mehrkosten im Vergleich zu konventionellen Bauvorhaben.“

Personalvorstand Daniel Rook sagte, der Umzug werde auch aus Mitarbeitersicht Vorteile bieten: „Wir sind sicher, der Euref-Campus Düsseldorf wird ein sehr inspirierendes Umfeld, in dem Unternehmen und Wissenschaft, unterstützt durch die Politik, die Zukunft für die Talente von morgen innovativ vorbereiten und gestalten können.“ Der Campus werde nationale und internationale Nachwuchskräfte anziehen.