Ersatzveranstaltung geplant : Weihnachtssingen in der Arena in Düsseldorf fällt aus

Düsseldorf Eigentlich war für Mitte Dezember „Das große Weihnachtssingen“ in der Arena in Düsseldorf geplant. Der Veranstalter musste jetzt absagen. Eine Ersatzveranstaltung ist in Vorbreitung.

Der bisherige Veranstalter GLR Production aus Köln teilt mit, dass er das „Große Weihnachtssingen“ in diesem Jahr aus produktionstechnischen Gründen nicht in der gewünschten Qualität hätte durchführen können. Alle bisher gekauften Tickets werden zurückerstattet.

Die Veranstaltungstochter der Stadt, D.Live, hat angekündigt, ein Ersatzsingen zu veranstalten. „Düsseldorf singt Weihnachtslieder“ soll am 23. Dezember stattfinden.

Inhaltlich stehe bei dem neuen Veranstaltungsformat das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern mit Familie und Freunden und die Einstimmung auf das Weihnachtsfest im Vordergrund, teilte D-Live mit. Musikalisch begleitet würde die Veranstaltung von Düsseldorfer Musikern und Ensembles.

Es gibt Tickets für 19,90 Euro (Sitzplatz) und für 9,90 Euro (Stehplatz). Der Vorverkauf startet am 9. Oktober um 10 Uhr bei Westticket.

Erworbene Tickets für die ursprünglich geplante Veranstaltung „Das große Weihnachtssingen“ werden erstattet. Die Ticketdienstleister informieren dazu alle Käufer. Besucher, die bereits ein Ticket gekauft haben, sollen sich laut D.Live bei Fragen dazu an die jeweilige Vorverkaufsstelle oder Onlineplattform, wo sie die Tickets erworben haben.

(csr)