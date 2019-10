Immobilienmesse Expo Real 2019 : Düsseldorf will hoch hinaus

Düsseldorf Bereits zum 20. Mal hat sich Düsseldorf mit neuen Projekten auf Europas größter Immobilienmesse, der Expo Real in München, präsentiert. Der Bau von neuen Hochhäusern stand in diesem Jahr im Fokus.

Düsseldorf verfügt, anders als etwa Frankfurt, nicht über eine konzentrierte Skyline. Aber mehr als 25 Gebäude sind höher als 60 Meter und begründen eine bald schon jahrhundertlange Tradition: Das Wilhelm-Marx Haus, 1924 erbaut, war das erste Bürohochhaus Deutschlands.

Die Einwohnerzahlen steigen und werden Prognosen zufolge um das Jahr 2040 herum die Marke von 700.000 übertreffen - begrenzt auf die Stadtfläche von rund 217 Quadratkilometer. Schon gegenwärtig besteht daher ein hoher Bedarf an Wohn- und Büroraum.

"Die Landeshauptstadt hat schon in den Anfangszeiten des Hochhauses neue Impulse gesetzt", erklärte Oberbürgermeister Thomas Geisel bei der Präsentation der Düsseldorfer Bauprojekte. "Wir haben nun die Chance, mit qualitätvollen Hochhäusern neue städtebauliche Akzente zu setzen."

Nachdem kürzlich Auflagen des Flughafens Düsseldorf für den Luftraum der Landeshauptstadt weggefallen sind, kann das Hochhaus neben anderen städtebaulichen Maßnahmen zu einer wichtigen Bautypologie der kommenden Jahre werden. Erst kürzlich hat sich der neue Hochhausbeirat der Stadt konstituiert.

Auch heute bereits entstehen an unterschiedlichen Punkten Hochhäuser, die das Stadtbild verändern. So entwickelt sich eine Hochhaus-Gruppe am Kennedydamm. Neben den bereits bestehenden Gebäuden Horizon und Sky-Office und den geplanten Projekten Hexagon und Gateway wird gerade der Bereich westlich des Kennedydamms in den Fokus genommen.

Mit dem Eclipse ist bereits eine Planung bekannt, weitere Flächen und Projekte an der Georg-Glock-Straße, der Uerdinger Straße und dem Karl-Arnold Platz sowie auf dem alten Campus der Fachhochschule Golzheim werden genauer untersucht.

Und auch am Mörsenbroicher Ei tut sich Einiges: Neben dem Arag Tower und dem im Bau befindlichen Upper Nord Tower soll ein weiteres Hochhaus entstehen. Ein unverwechselbares Profil soll dort der erste CO2-neutrale Tower des japanischen Star Architekten Tadao Ando an der Mercedesstraße beisteuern.

Düsseldorf entwickelt sich nicht nur in die Höhe, sondern weiterhin auch "down to earth". Beispielhaft nannte Geisel hier die neue Alltours Zentrale als architektonischen Blickfang am Mannesmannufer ebenso wie die beiden neuen Hauptquartiere der erfolgreichen Start-ups Auxmoney und Boxine.

Auf Projekte mit einer ganz besonderen Geschichte, ist der OB in seiner Präsentation ebenfalls eingegangen. Die Rede ist vom neuen Wohnquartier auf dem ehemaligen Gelände der Ulmer Höh – dem früheren Düsseldorfer Gefängnis. Eine ähnliche bewegte Geschichte verbinden viele Düsseldorfer mit der Rethelstraße. Anstelle des Rotlicht-Milieus ist ein Wohnquartier mit rund 70 Wohneinheiten geplant: Mikro-Appartments, die vor allem Studenten und Young Professionals anziehen sollen.

Viel Wohnraum entsteht auch in der südlichen Innenstadt. Frisch prämiert ist der Entwurf „Wohnen am Sonnenpark“ der Architekten kister scheithauer gross architekten und stadtplaner in Düsseldorf Oberbilk. Entlang der Kölner Straße entsteht damit ein Wohnprojekt mit rund 50 Prozent gefördertem Wohnungsbau. Insgesamt sind 220 Wohneinheiten geplant.

Ebenfalls preisgedämpfte und sozial geförderte Wohnungen sind in unmittelbarer Nähe zu den Bilker Arkaden geplant: Hier überzeugte der Entwurf des Teams Wienstroer Architekten und Stadtplaner aus Neuss, der 185 Wohneinheiten vorsieht.

