Mobilität der Zukunft : Riesiger Innovationscampus entsteht am Flughafen Düsseldorf

So soll der Campus aussehen: Ein markantes Detail ist die gläserne Kuppel, die man aus dem Gasometer in Berlin kennt und die nach Düsseldorf umziehen wird. Foto: Euref AG

Düsseldorf Das Thema lautet „Mobilität der Zukunft“: Unternehmen, Start-ups und Forschungseinrichtungen sollen in dem Projekt der Euref AG auf 40.000 Quadratmetern zusammenarbeiten. Hauptmieter wird das Unternehmen Schneider Electric, das bisher in Ratingen sitzt.

In der Nachbarschaft des Düsseldorfer Flughafens entsteht bald ein gigantischer Innovationscampus, an dem zum Thema „Mobilität der Zukunft“ geforscht werden soll. Auf rund 40.000 Quadratmetern werden dort rund 2500 Mitarbeiter verschiedener Unternehmen Platz finden.

Entwickelt wird der Campus von der Euref AG, die ein ähnliches Projekt bereits in Berlin betreibt. In Düsseldorf solle dieses nun auf eigene Weise weiterentwickelt werden, erklärte Euref-Vorstandschef Reinhard Müller am Mittwoch. Im kommenden Jahr soll mit dem Bau begonnen werden, in spätestens fünf Jahren soll der Campus fertig sein – vielleicht auch eher.