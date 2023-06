Karnevals-Geheimnis gelüftet Das ist Düsseldorfs neues Prinzenpaar

Beide sind im Karneval aktiv und aktuell sowohl in der KG Regenbogen als auch in der Prinzengarde Blau-Weiss engagiert. Kennengelernt haben sich der 59-Jährige und die 50-Jährige vor einigen Jahren. „In der Session 2016/2017 war ich der Sellerieprinz und Melanie die Präsidentin der Närrischen Marktfrauen. Das war so eine schöne Zeit, da haben wir dann gedacht: Das können wir doch privat fortsetzen.“ 2019 hat die Düsseldorferin den gebürtigen Mönchengladbacher dann das Jawort gegeben. „Es war eine Bauchentscheidung, als wir uns für das Amt des Prinzenpaares bewarben“, sagte das Paar einhellig. Das passierte zu Beginn der Pandemie. „Das ist so wie mit dem kleinen Jungen auf dem Bolzplatz“, meinte Uwe Willer. „Irgendwann will man am liebsten in der Top-Liga mitspielen“, erklärte er seine Begeisterung für sein künftiges karnevalistisches Amt. „Wir haben Konfetti im Blut“, sagt Melanie Willer.