Karneval in Düsseldorf „Wat et nit all jöwt...“ lautet das neue Sessionsmotto

Unter knapp 400 eingereichten Anregungen entschied sich der Vorstand des Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) am Montagabend einstimmig für den Vorschlag mit der Nummer 62: „Wat et nit all jöwt...“. Nach den Worten von CC-Präsident Michael Laumen sei dieses Motto kurz, prägnant und erlaube in der Umsetzung sehr viel Spielräume. „Außerdem wollen wir mit diesem Motto in typischer Düsseldorfer Mundart wieder einmal die plattdeutsche Sprache ins karnevalistische Rampenlicht rücken“, so Laumen.