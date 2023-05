Karneval Prinzenclub Düsseldorf bestätigt Führungstrio

Schon jetzt stehen die Termine für die drei Veranstaltungen in der kommenden Session fest: Der Prinzenball ist für den 20. Januar im Hilton geplant. Der Möhnen-Ball findet traditionell an Altweiber statt, also am 8. Februar 2024, und der Böse-Buben-Ball zwei Tage später am 10. Februar. Karten für die letztgenannten Veranstaltungen gibt es ab Mitte Mai unter www.prinzenclub-duesseldorf.de, der Vorverkauf für den Prinzenball ist bereits gestartet und es sind nur noch wenige Karten bei Schatzmeister Wolfgang Kral (wolfgang.kral@ish.de) erhältlich.