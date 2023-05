Karneval in Düsseldorf Eine Frau führt nun die De 11 Pille

So wurde in der zurückliegenden Session die Kostümsitzung erstmals in den Henkelsaal in der Altstadt verlegt, damit noch mehr Jecken daran teilnehmen konnten. Erstmals waren die Angermund auch als Fußgruppe beim großen Rosenmontagszug dabei. Zudem ist die vereinseigene Tanzgruppe Angerfunken stark angewachsen. „Und wir haben bereits für die kommenden zwei Jahre Prinzenpaare in der Pipeline“, sagt der Präsident.