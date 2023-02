Brutales Ende für Düsseldorfer Narren Viele Tränen für den Hoppeditz

Auch andernorts wurde am Mittwoch das Ende des Karnevals gefeiert, nachdem am späten Dienstagabend das Prinzenpaar vor dem Rathaus verabschiedet worden war. Fischessen fanden statt – auch das ist Tradition in Düsseldorf. Auch hier wurde der Hoppeditz beerdigt: Im Goldenen Kessel in der Altstadt – bei einem Fischessen und Live-Programm mit De Fetzer unter Moderation von Jürgen Hilger.