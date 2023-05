Altstadt-Attraktion auf der Kirmes Das Nähkörbchen feiert im Juli mit

Seit 1998 ist das Nähkörbchen, das besonders an Karneval als „Hochburg“ des Vereins KG Regenbogen gilt, in der Hand der Houck-Frauen. Die Geschichte begann allerdings schon viel früher: Karin Houck fing vor 49 Jahren im Nähkörbchen an. „Erst am Mittwoch haben wir die endgültige Entscheidung getroffen“, sagt Nicole Houck. „Die Brauerei Schlösser hat uns dazu ermutigt. Sehr lustig wird es wahrscheinlich am Pink Monday werden.“ Zu diesem Regenbogenevent – traditionell am ersten Montag nach Kirmesstart – werden Tausende aus der queeren Community auf den Rheinwiesen erwartet.