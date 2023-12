„Gemeinschaftlich haben wir die Verantwortung“ Dieses wichtige Zeichen setzt Fortuna-Kapitän Hoffmann

Hoffmann weiter: „Gemeinschaftlich haben wir die Verantwortung, an die Menschen in unserer Stadt zu denken, denen es nicht so gut geht. Deshalb ist es für mich selbstverständlich, mit anzupacken und auf diese hervorragende Initiative aufmerksam zu machen.“ Die Bürgerstiftung setzt sich mit „Düsseldorf setzt ein Zeichen“ aktiv für Mitmenschlichkeit und gegen Ausgrenzung ein. In den vergangenen acht Jahren war das Projekt überaus erfolgreich: Knapp drei Millionen Euro wurden gespendet.