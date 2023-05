Neues Angebot für Düsseldorfs Volkfest Eine Rheinkirmes mit Füchschen-Alm

Düsseldorf · Lange ist es her, dass das Füchschen-Zelt die große Party-Hochburg auf der Düsseldorfer Rheinkirmes war. Nun kehrt Besitzer Peter König im großen Stil zurück – mit seinem Freund Oscar Bruch und dessen Alm. Was die beiden geplant haben - und was das Glas Alt kostet.

23.05.2023, 14:00 Uhr

Schausteller Oscar Bruch (l.) und Füchschen-Chef Peter König gehen gemeinsam auf die Kirmes. Foto: Brigitte Pavetic