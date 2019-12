Tour für 2020 angekündigt : Heino spielt Konzert in Düsseldorf

Düsseldorf Über 80 Jahre alt und kein bisschen müde: Heino denkt noch lange nicht an Ruhestand und hat nun für 2020 eine neue Tournee angekündigt. Für einen Auftritt kommt er auch in seine Heimatstadt Düsseldorf.

Geplant sind 20 Konzerte. Der Auftakt von „Heino Goes Klassik“ soll am 6. Oktober 2020 in Dresden sein. Mit dabei sind Violinist Yury Revich, ein rund 30-köpfiges Orchester, ein Chor und eine Ballerina. Am 17. Oktober kommt Heino dann in seine Heimat, gibt ein Konzert in der Tonhalle in Düsseldorf. Das einzige weitere Konzert in NRW ist am 12. November in Wuppertal.