Düsseldorf-Pempelfort : Bürger verschönern den Carl-Mosterts-Platz

Düsseldorf 500 Stauden, zwei Bäume und rund 1000 Blumenzwiebeln wurden gepflanzt. Ein bunt blühender Treffpunkt für Anwohner soll in Düsseldorf-Pempelfort entstehen.

Grau, kahl und abweisend – Adjektive, die man für lange Zeit mit dem Carl-Mosterts-Platz in Pempelfort in Verbindung gebracht hat. Das wird sich jetzt ändern – mit „Urban Gardening“. Ein Versuch einer Bürgerinitiative, die den Platz so lebendiger gestalten will.