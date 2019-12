Menschen aus Düsseldorf : Die Poetin aus Grafenberg

Sabine Krügler ist ein grundsätzlich positiver Mensch, das zeigen nicht zuletzt ihre amüsanten Gedichte. Foto: Marc Ingel

Sabine Krügler arbeitet bei einer Bank. Aber sie schreibt auch Gedichte, mit denen sie öffentlich auftritt.

Ein Blick in den Spiegel sagt mir am Morgen, so wie Du aussiehst, gibt’s Kummer und Sorgen. Der Tag wird nicht gut, ich kann mich nicht leiden, wie kann ich das Elend jetzt nur vermeiden?“ Mit einem Friseurbesuch vielleicht, das ist zumindest der Tipp von Sabine Krügler, die ihre Geschichte dazu in Gedichtform erzählt. Gedichte, davon hat sie eine Menge auf Lager, mindestens 50. Die sind meistens amüsant und kurzweilig, und da auch andere Menschen gerne die Reime der Hobby-Poetin hören, tritt sie damit öffentlich auf. Als Jugendliche fing sie damit an, dann folgte eine lange Pause, „vor sieben, acht Jahren habe ich mich dann wieder daran erinnert und neu damit angefangen“, blickt Sabine Krügler zurück.

Eigentlich ist Sabine Krügler ja Bankerin, sie arbeitet im Geschäftsviertel rund um den Kennedydamm. Das macht ihr Spaß, keine Frage, der Job kann aber eben auch mal etwas dröge sein, „da ist das mit den Gedichten genau der richtige Gegenpol“. Inspirieren lässt sich die Grafenbergin von Alltagssituationen, zweimal im Monat vielleicht entsteht so ein Gedicht. Hin und wieder tritt sie dann damit in der Bücherei oder bei Privatfeiern auf. Der Ritterschlag war wohl, als Sabine Krügler für den Literaturautomaten des Zakk ausgewählt wurde. Wie am Kaugummi- oder Zigarettenautomaten konnte man für acht Wochen ihr Literatur ziehen.

Info Lesung am 5. Dezember im „Rund“ in Grafenberg Auftritt Im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders in Grafenberg tritt Sabine Krügler am Donnerstag, 5. Dezember, um 18 Uhr beim Poetenabend im „Rund“, dem Stadtteiltreff im Pavillon am Staufenplatz, auf.



Kontakt Wer mehr über Sabine Krügler erfahren möchte: www.kruegler-poetry.de

„Des Zuckerbäckers neue Freundin ist seit gestern auf Diät – kein Nougat, Kuchen, Schokolade, darum die Welt sich nicht mehr dreht.“ Es sind solche Zeilen, in denen viele Menschen sich wiedererkennen. „Ich trage mich nicht mit dem Gedanken, ein Buch zu veröffentlichen oder so, und die Mayersche hat mich auch noch nicht zu einer Lesung eingeladen“, sagt die Grafenbergerin, die sehr aktiv im Bürgerverein in ihrem Stadtteil mitwirkt. Da die Rückmeldungen nach ihren Auftritten aber stets positiv sind, hat sie nun vor, ihr Hobby ein wenig auszuweiten. Eine eigene Homepage existiert bereits.

„Ich bringe die Menschen gerne zum Lachen, schlechte Nachrichten gibt’s doch genug“, definiert Sabine Krügler ihr Ziel. Das sind dann auch die Gedichte, die besonders gut ankommen, wie das vom kleinen Stachelschwein oder Molli, dem Weihnachtsschaf. „Das Schwermütige liegt mir nicht so“, sagt Krügler, die ungeachtet dessen „ernst genommen werden will“. Das hat sie durchaus ebenso geschafft, in dem sie den Literaturtreff in Grafenberg etablierte oder den Poetry Slam in St. Ursula ins Leben rief, „wo eben nicht nur Junge, sondern Dichter jeden Alters auftreten dürfen“. Und dann gibt es dann noch die Ausstellungsreihe „Begegnungen – Wenn Sprache Kunst findet“ in Zusammenarbeit mit Kerstin Kant, bei der Künstler im Ballhaus Gedichte in Malerei und Installationen übersetzen.