Kultur in Düsseldorf : Theater der Klänge am Wochenende in der Komödie

Theater der Klänge am Wochenende in der Komödie

Düsseldorf Mit „Hoppla, wir leben noch“ startet das Ensemble in eine neue Saison. Zuvor musste das Theater der Klänge fast zwei Jahren wegen der Pandemie pausieren.

(lod) Ein besonderes Gastspiel präsentiert die Komödie an Steinstraße 23 an diesem Wochenende. Statt des Schwanks „Das (perfekte) Desaster Dinner“ steht von Donnerstag bis Sonntag das neue Stück des Düsseldorfer Ensembles „Theater der Känge“ auf dem Programm. „Hoppla, wir spielen noch“ heißt die Revue. Sie soll die Bühne zu einem Ort der Poesie, des Spiels, des Tanzes, der Lieder und der Zauberei machen. Die Choreografin Jacqueline Fischer und Regisseur Jörg Lensing haben den Stil des Kabaretts der 1920er-Jahre adaptiert und modernisiert, so dass ihre Inszenierung nun Themen, Fragen und Darstellungsformen sowie die Musik der Gegenwart zeigt und zudem die Besucher anregen soll, sich mit den Folgen der Corona-Pandemie auf die Kultur-Branche zu beschäftigen. „Wir zeigen in einer humorvollen und satirisch-bissigen Weise die gesellschaftliche Notwendigkeit von Kultur, die in den Lockdowns kaum eine Chance hatte, während andere Branchen weiter arbeiten konnten“, teilen die Künstler mit.