Konzert in der Stadthalle : Landesjugendorchester spielt in Kleve

Das Landesjugendorchester NRW gastiert in Kleve. In diesem Jahr ist eine Violinistin aus Rees dabei: Susanne Marski ist Mitglied in dem großen Orchester. Foto: Konzerte Stadt Kleve/STEFAN MUELLER

Kleve Talentierter Nachwuchs gastiert mit sinfonischen Werken aus England in der Stadthalle. Das Landesjugendorchester bringt vollen Orchesterklang auf die Bühne. Mit dabei ist auch Susanne Marski aus Rees.

Sie sind zwischen 14 und 24 Jahren alt und kommen aus ganz Nordrhein-Westfalen. Was sie vereint ist die eine Passion: die Liebe zur Musik. Und die spielen sie im Landesjugendorchester NRW (LJO), das sie unter seinem Dach vereint. Sie alle eint der Wunsch, musikalisch das Beste aus sich herauszuholen, das Publikum mit Brillanz und Spielfreude zu begeistern: „Sie sind gut. Sie spielen mit Feuer!“, wirbt Jukka-Pekka Saraste, Chefdirigent des WDR-Sinfonieorchesters für den Nachwuchs. Alle großen sinfonischen Werke der Klassik, Romantik und der Neuen Musik, zweimal jährliche Erarbeitung und Präsentation eines vollständigen Konzertprogramms im In- und Ausland stehen auf dem programm der Musiker des Landesjugendorchesters.

Jetzt kommen die jungen Musiktalente des LJO nach Kleve: Am Donnerstag, 28. April, 20 Uhr, bringen sie wieder vollen Orchesterklang auf die Stadthallenbühne. „Das Orchester ist regelmäßig in der Klever Konzertreihe zu Gast, es bringt diesmal eine exquisite Auswahl englischer Orchestermusik von Benjamin Britten und Edward Elgar mit. Solistin im Violinkonzert von Ralph Vaughan William ist die auch im Orchester groß gewordene Geigerin Julia Becker“, sagt Sigrun Hintzen von den Klever Konzerten. Die Leitung des Konzertes „sounds very british“ liege in den Händen von Sebastian Tewinkel, so die Organisatorin der Klever Konzertreihen.

Und Hintzen verrät auch, dass eine Musikerin vom Niederrhein dabei ist: Susanna Marski aus Rees ist Mitglied im LJO und auch am 28. April in der Klever Stadthalle zu hören. Die Geigerin ist Privatschülerin von Frederik Geene und Jungstudentin an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf.

„Sie wird in diesem Jahr nach einem ersten Preis vom Landeswettbewerb Jugend musiziert NRW auch am Bundeswettbewerb teilnehmen, das ist schon eine Nummer, diese letzte Wettbewerbsstufe zu erreichen“, sagt Hintzen. In der Stringtime in Goch stand Marski schon in jüngeren Jahren als Solistin auf der Konzertbühne. In das Orchester kam sie, wie alle anderen auch, über ein jährliches Vorspiel.

Zum Konzert: Reisen ins britische Königsreich sei ja aufwändiger geworden, aber der Zugang zu Englands wunderbarer Orchestermusik sei ganz leicht: „Wir schicken das Konzertpublikum ohne Visum auf die Insel. Auf dem Programm stehen Meeresrauschen an der Küste, Lerchengesang und ein musikalisches Rätselraten“, sagt Sigrun Hintzen.

Mit den „Four Sea Interludes“, lässt Benjamin Britten die Ostküste Englands erklingen, vertont die Stille der Dämmerung, das Glockenläuten am Morgen, das Glitzern des Mondlichts und einen tosenden Sturm. Eine idyllische Atmosphäre schafft Ralph Vaughan Williams in „The Lark Ascending“, inspiriert von einem Gedicht über den Aufstieg einer Lerche, die über Berge und Täler schwebt. Die Landschaft aus der Vogelperspektive prägen Weite und Friedlichkeit, über dem Klangteppich des Orchesters spielt Julia Becker, Konzertmeisterin des Tonhalle-Orchesters Zürich, den sich virtuos aufschwingenden Vogel, so Hintzen.

Sir Edward Elgars berühmte „Enigma – Variationen“ schließlich beschreibe in musikalischen Momentaufnahmen Menschen aus dem Umfeld des Komponisten, die bis heute ein Hauch von Rätselhaftigkeit umgibt. Der Konzertabend sei auch für junge Ohren ohne Klassikerfahrungen geeignet, er werde von drei jungen Orchestermitgliedern moderiert.

Um 19 Uhr gibt Verena Krauledat im Gespräch die Konzerteinführung „Das dritte Ohr“. Das Konzert wird vom Kultursekretariat NRW gefördert.