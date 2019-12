Familienleben in Düsseldorf : Ein Haus für die Generationen

Familienleben in Düsseldorf

So soll das neue Haus für Familien, Kinder und Jugendliche vor Ort aussehen. Foto: IPM

Lichtenbroich Düsseldorf-Lichtenbroich bekommt endlich eine neue Jugendfreizeiteinrichtung, an die eine Kita angeschlossen wird.

(brab) Vor zehn Jahren hat der Stadtrat schon den Neubau für die Jugendfreizeiteinrichtung (JFZ) Blue Rock beschlossen. Die Umsetzung wurde immer wieder verschoben, das Konzept geändert. Jetzt sollen die Pläne realisiert werden. Am 19. Dezember soll der Rat die Ausführung und Finanzierung beschließen. Dieses wird rund acht Millionen Euro inklusive Ausstattung und Inventar kosten. Die Arbeiten sollen im Juli 2020 starten, im Dezember 2021 enden. Abgewickelt wird das Projekt durch die Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH.

Am Standort Lichtenbroicher Weg wird dann nicht nur eine Einrichtung für Jugendliche, sondern eine für Kinder, Jugendliche und Familien errichtet. So gibt es dort künftig auch eine Kita mit vier Gruppen mit 22 Plätzen für unter dreijährige Kinder und 48 für über Dreijährige. Denn im Stadtteil werden neue Plätze dringend benötigt. Zudem soll in dem zweistöckigen L-förmigen Gebäude ein Café mit Eltern- und Familienbereich eingerichtet werden. Für die Jugendfreizeiteinrichtung sind etwa ein Multifunktions-, Bewegungs- und Werkraum vorgesehen. Sowohl Kita wie JFZ erhalten voneinander getrennte Außenspielflächen. Das Haus und die Anlage sind völlig barrierefrei geplant.