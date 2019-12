Agentur in Düsseldorf : ZackBumm zieht von Flingern nach Unterbilk

Christian Fleischer (v.l.) und Käthe Fleischer von Zackbumm mit dem neuen Partner Rainer Kunst. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Starke Partnerschaft für das Kreativleben in Düsseldorf: Die Agentur ZackBumm zieht bei Flora & Fauna in Unterbilk ein und holt sich deren Chef Rainer Kunst in die Führungsspitze.

Zuletzt haben Christian Fleischer (41) und sein zehnköpfiges ZackBumm-Team als aktueller Betreiber des renovierten Rathauskellers Schlagzeilen gemacht. Mit dem Konzept, dort im alten Gewölbe öffentliche Veranstaltungen (Konzerte, Lesungen, Creative Mornings) zu veranstalten, hat Fleischer eine Reihe von Mitbewerbern um diesen traditionellen Ort ausgestochen.

Bislang ist ZackBumm bekannt vor allem für die jahrelange Organisation des Open-Source-Festivals sowie die zeitlich befristete Nutzung und das Bespielen von Immobilien wie dem früheren Postgelände „postPost – Grand Central“ hinterm Hauptbahnhof und von Ergo Ipsum, dem ehemaligen Aktenlager der Ergo oder der Galopprennbahn in Grafenberg. Nun will sich die Agentur mit Rainer Kunst als neuem Partner breiter aufstellen, expandieren, den Radius regional und überregional erweitern. So wie zuletzt im Auftrag der Telekom Deutschland bei der Internationalen Funkausstellung in Berlin mit neuartigen Messe- und Markenauftritten, die neue Zielgruppen ansprechen sollen.

Info Zackbumm und der Rathauskeller Pläne Der Rathauskeller soll in den nächsten 18 Monaten konzeptionell entwickelt werden, mit geschlossenen und auch mit öffentlichen Events. Umbau Bei Bauarbeiten wurden unter anderem der Brandschutz modernisiert, die Lüftung erneuert und neue Fenster und Türen eingesetzt.

„Wir sind keine Standard-Event-Agentur, die Trommelgruppen oder Flamenco-Tänzer engagiert, sondern wir wollen zum Allround-Spezialisten für erlebnisorientierte Veranstaltungen und Markenauftritte werden“, erklärt Käthe Fleischer (40), die als Kreativ-Chefin neben den beiden geschäftsführenden Gesellschaftern der ZackBumm GmbH, Fleischer und Kunst, agiert.

„Marken brauchen heute mehr als eine klassische Kommunikation“, ergänzt Rainer Kunst. Für den 53-Jährigen, der erst im Mai mit seiner Frau Lisa Maria in einer der ältesten Billett-Druckereien das innovative Düsseldorfer Agenturdach „Flora & Fauna“ eröffnet hat (Kosten: 2,5 Millionen Euro), ist seine 50-prozentige Beteiligung an der neuen Gesellschaft ein konsequenter Schritt. „ZackBumm passt perfekt in unser Unternehmens-Portfolio und ist ein weiterer Baustein auf unserer Klaviatur der Kommunikations- und Marketingdienstleistungen“, sagt der Agenturgründer und Geschäftsführer von „Kunst und Kollegen“.

In den vergangenen zehn Jahren ist dieses Herzstück um ein halbes Dutzend neuer Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft gewachsen, darunter Kunst und Denker, die Kö Media und das Coco and Bill Publishing House. Erst ein Jahr alt ist die Strategieberatung Dorothy GmbH. Dahinter stehen Frank Vogel (ehemals Ogilvy), Oliver Bentz (früher Jung von Matt) und eben Rainer Kunst, Initiator und verbindendes Element der diversen autarken Gesellschaften.