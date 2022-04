Benefiz-Konzert in Erkelenz : 17.000 Euro für Kriegsopfer

Erkelenz Beim Benefizkonzert in der Erkelenzer Stadthalle im März kam eine stolze Summe zusammen. Die soll nun auf zwei verschiedenen Wegen an die Bedürftigen verteilt werden.

Beim Benefizkonzert „Pray for Ukraine“, das am 12. März in der Erkelenzer Stadthalle stattgefunden hat, sind knapp 17.000 Euro zusammengekommen. Dies teilte Kulturbotschafter Fred Feiter und Mitorganisator des Benefizkonzertes kürzlich mit.

Die Idee zu dem Konzert in der Stadthalle war binnen weniger Tage umgesetzt worden, zahlreiche namhafte Künstler aus Erkelenz und der Umgebung hatten sich zum Spielen bereit erklärt. Lediglich bei der Zuschauerzahl war noch Luft nach oben gewesen: 300 Menschen kamen im März in die Stadthalle, bis zu 1000 Besucher wären möglich gewesen. Mit dem Spendenbetrag waren die Veranstalter trotzdem zufrieden.

Ein Großteil der Spenden wird genutzt, um Material für Krankenhäuser in der Ukraine zu beschaffen und auszuliefern. Den entsprechenden Kontakt zu dem in der Ukraine geborenen Professor Andrj Pich der RWTH Aachen, der die Initiative ins Leben gerufen hat, konnte Bürgermeister Stephan Muckel herstellen. „Mit der Unterstützung der Aktion der RWTH und der Uniklinik Aachen leisten die Spenden der Erkelenzer und Erkelenzerinnen konkret Hilfe für Krankenhäuser im Kriegsgebiet“, erklärt Muckel. Die Scheckübergabe bei der RWTH Aachen über 10.608,90 Euro fand in der vergangenen Woche statt. Die restlichen 6200 Euro werden an die Walter-und-Elfriede-Meyer-Stiftung überwiesen, um ukrainische Flüchtlinge im Erkelenzer Stadtgebiet zu unterstützen.