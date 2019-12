Unfall in Düsseldorf-Lierenfeld : Frau von Auto überrollt - Passanten heben Wagen an

Frau von Auto überrollt - Passanten heben Wagen an

Unfall in Düsseldorf-Lierenfeld

Düsseldorf Am Montagmorgen hat sich in Düsseldorf ein schwerer Unfall ereignet. Eine Frau wurde von einem Auto erfasst und möglicherweise lebensgefährlich verletzt. Passanten haben den Wagen angehoben und die Frau befreit.

Ein Unfall in Düsseldorf-Lierenfeld hat am Morgen für zeitweise Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Gegen 6.50 Uhr wurde eine Fußgängerin auf der Erkrather Straße von einem Auto erfasst und überrollt. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit.