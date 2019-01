Bald sind CPD-Ordertage: Geisel sieht Mode in Düsseldorf als „Chefsache“ an

Geisel sieht Mode in Düsseldorf als „Chefsache“ an

Düsseldorf Die Branche hat aktuell zu kämpfen, will sich Ende Januar aber mit viel Glanz präsentieren. Die Platform Fashion fällt aus.

Mode-Branche in Düsseldorf : Verwaltung will keine Zuschüsse mehr für die Mode-Stadt geben

Einer neuen Statistik der Wirtschaftsförderung zufolge sitzen in Düsseldorf 3056 Unternehmen der Branche und machen 18 Milliarden Euro Umsatz im Jahr – 7,6 Prozent der Düsseldorfer Wirtschaftsleistung. 670 permanente Showrooms, in denen Profi-Einkäufer Kollektionen bestellen können, sitzen in der Stadt, unter den neuesten sind Lacoste, Strellson und La Martina.

Zu den Ordertagen werden Tausende Einkäufer aus der ganzen Welt in Düsseldorf unterwegs sein und zwischen den Modemessen Gallery (Böhler-Gelände) und Supreme (B1 am Bennigsen-Platz) sowie den Showrooms etwa an der Kaiserswerther Straße pendeln. Zu den Leistungen von Fashion Net gehört ein Shuttle zwischen den Standorten. Dieser werde erstmals auch Anlaufpunkte in Neuss mit Düsseldorf verbinden, kündigte Fashion-Net-Geschäftsführerin Angelika Firnrohr an. Die begleitenden Modenschauen der „Platform Fashion“ dagegen finden erstmals seit Jahren nicht statt. Am Rande des Termins hieß es aber, man hoffe noch auf eine Fortsetzung der Schauen bei den Ordertagen im Sommer.