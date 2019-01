Rot-Rot-Grüne Mehrheit ist dafür: Düsseldorf bekommt geschützten Radweg

Einen geschützten Radweg gibt es zum Beispiel schon in Berlin. Er ist mit Pollern von den anderen Spuren getrennt. Foto: dpa/Paul Zinken

Auf der Klever- und einem kurzen Stück der Jülicher Staße entsteht bald eine sogenannte Protected Bike Lane. Das haben die Bezirksvertretung 1 und der Ordnungs- und Verkehrsausschuss am Mittwoch beschlossen. Der geschützte Radweg ist baulich von der Autospur abgegrenzt, soll zwischen Parkstreifen und Gehweg verlaufen. Der Entscheidung vorangegangen war eine heftige politische Diskussion.

Mehr als einen Kilometer soll die Protected Bike Lane lang sein, zwischen Cecilienallee und Eulerstraße verlaufen. Die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung 1 plädierte für den Verkehrsversuch, „um Erfahrungen zu sammeln“, sagt André Simon. Er fürchtet, dass durch den Wegfall mindestens einer Spur je Fahrtrichtung der Verkehr nicht mehr abgewickelt werden kann. Um nicht gleich hohe Kosten zu produzieren, forderte die CDU, den Radweg nicht wie geplant zwischen Bürgersteig und Parkstreifen anzulegen, sondern den Radverkehr für ein Jahr testweise auf die Straße zu verlagern und dann ein Fazit zu ziehen, als Grundlage für eine endgültige Entscheidung in den beteiligten Gremien. Kurzfristig war im Dezember das Thema bereits auf die Tagesordnung der BV 1 gekommen, die FDP hatte damals Beratungsbedarf angemeldet, weil zu viele Fragen offen geblieben sind, die Vorlage zu schlecht lesbar gewesen sei. Die CDU kritisierte das Konzept, weil aus den Schrägparkbuchten am Kolpingplatz Längsparkplätze werden sollen, somit Plätze wegfallen würden und im Bereich der Bushaltestelle der Verkehr von drei Fahrstreifen auf eine Spur reduziert wird.