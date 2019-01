Garath: Rückkehr ins Dorf

Garaths neuer Bezirksbeamter Michael Mosel ist bei der Polizei auch als Szenekundiger im Einsatz. So ist er in zivil auch bei jedem Heimspiel der Fortuna im Stadion. Foto: Sonja Schmitz

Garath Michael Mosel ist seit Oktober als Bezirksbeamter in Garath tätig. Hier arbeitete er schon einmal 1981.

Als Michael Mosel im Oktober als Bezirksbeamter nach Garath kam, musste er sich gar nicht erst mit seinem neuen Einsatzort vertraut machen. Bereits 1981, in seinen Anfängen als Polizist mit Anfang 20, hatte er dort für längere Zeit gearbeitet. Später war er bis Anfang der 90er in Benrath im zivilen Einsatztrupp zur Bekämpfung der Straßenkriminalität. Nicht nur die Umgebung, auch viele Menschen sind ihm noch von früher vertraut. „Garath ist ja ein Dorf“, sagt der 57-Jährige. „Der Stadtteil hat sich gemacht und ist ruhiger geworden.“

Wenn er durch seinen Bezirk geht, den westlichen Teil von Garath, trifft er auf dem Weg ständig alte Bekannte. Sogar einige sprechen ihn heute an, die er damals hier festgenommen hatte. „Ja ja, haste damals Mist gebaut“, sagt Mosel dann. Manchmal lachen dann beide gemeinsam darüber, böses Blut aus der Vergangenheit gibt es nicht. Ins Gespräch mit den Menschen zu kommen, findet der Bezirksbeamte wichtig. Am besten auf Augenhöhe mit den Bürgern, für deren Sicherheit er zuständig ist. „Wenn ich schulmeisterlich auftrete, erfahre ich nichts.“ Wenn es passt, spricht Mosel, der in Urdenbach aufgewachsen ist, auch mal Düsseldorfer Platt. Das schafft Nähe. Und so kommt es, dass er auch mal von Leuten, die auf Abwegen wandeln, um Rat gefragt wird. „Kannste mir helfen?“, heißt es dann. „Helfen kann ich nicht. Aber gucken, was man machen kann“, sagt er.