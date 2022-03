Vor der Landtagswahl : Düsseldorfer CDU macht erstmals wieder Haustürwahlkampf

Düsseldorf Beim Auftakt in die heiße Phase vor der Landtagswahl zeigte sich der Düsseldorfer Kreisverband optimistisch – trotz der Schlappe im Saarland.

Mit großem Optimismus startet die Düsseldorfer CDU in die heiße Phase des Wahlkampfs – und hat nach den aktuellen Umfragen gute Chancen, erneut in allen vier Düsseldorfer Wahlkreisen das Direktmandat zu erringen. Die Wahlschlappe Saarland sieht Kreisparteichef Thomas Jarzombek nicht als schlechtes Zeichen: „Die dortigen Voraussetzungen lassen sich nicht auf NRW übertragen.“

Die Abgeordneten Olaf Lehne (Norden), Marco Schmitz (Osten) und Angela Erwin (Westen) treten erneut an, für den aus Altersgründen ausgeschiedenen Peter Preuß soll Peter Blumenrath im Süden nachrücken – wenn die Wähler mitziehen. Blumenrath leitet den Umweltausschuss im Stadtrat und will sich auch auf Landesebene für die Themen Klimaschutz und Wohnen einsetzen. Wie auch Erwin ist er zudem stellvertretender Kreisparteivorsitzender, Schmitz gehört dem Vorstand als Mitgliederbeauftragter an. Alle treten beim Parteitag am 2. April zur Wiederwahl für ihre Ämter an. Dort deutet sich ein immer härteres Ringen um die 23 Beisitzerposten an: Inzwischen ist die Bewerberzahl auf 35 gestiegen.