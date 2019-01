Charity : Bands spielen gratis für die Bürgerhilfe

Gerresheim Gerresheimer Institutionen organisieren Benefiz-Rockkonzert am 30. März im Stahlwerk. Mit dabei sind auch „The Bollock Brothers“.

Jetzt wird bald noch sehr viel mehr Spendengeld zusammenkommen, denn die Düsseldorfer Rundschau aus Gerresheim organisiert in Kooperation mit der Ursula-Rahman-Stiftung ein großes Benefiz-Konzert am Samstag, 30. März, ab 18 Uhr im Stahlwerk. Der Erlös geht komplett an die Bürgerhilfe. Organisator Michael Möller rechnet mit einem vollen Haus, 2500 Besucher finden theoretisch Platz. Und da alle teilnehmenden Bands komplett auf ihre Gage verzichten würden, das Stahlwerk ab einer vierstelligen Zuschauerzahl auch keine Hallenmiete erhebe, hofft Möller bei einem Kartenpreis von 20 Euro im Vorverkauf auf einen Erlös von 35.000 Euro. Diese Bands machen mit:



The Bollock Brothers Zugpferd der Veranstaltung sind „The Bollock Brothers“, die extra aus England anreisen. Die „Bollock Brothers“ waren Weggefährten der „Sex Pistols“ und gehören zu den englischen Urgesteinen des New-Wave/Punk. Die Band wurde 1979 in London von Jock Mcdonald gegründet. Der krude Elektropunk bildet die Grundlage für eigenwillige Songs, in denen Mcdonald mit unverwechselbarem Sprechgesang von seinen Obsessionen berichtet.



Heavy Gummi 2019 feiert die Kultband „Heavy Gummi“ ihr 30-jähriges Bestehen bei dem Festival im Stahlwerk. Mit ihrer ungewöhnlichen Instrumentenzusammensetzung zwischen Omas Waschküche und traditioneller Bigband stellt diese bunte Truppe ein wahres Unikum dar.

Colly and the Steam Rollers Die Düsseldorfer Rock´n´Roll-Band „Colly and the Steam Rollers“ spielt den Rockabilly in seiner ursprünglichsten Form. Exklusiv zu dem Charity-Festival in Flingern stellt die Band um Leader Colja Schliewa dann auch ihre neue CD vor. Seit nunmehr 20 Jahren ist die Formation jetzt schon im Auftrag des Rock‘n‘Roll unterwegs.



Enkelson Hinter dem Künstlernamen „Enkelson“ verbirgt sich der Düsseldorfer André Degiorgio. Der Singer/Songwriter hatte seinen Durchbruch 2017 mit dem Lied „Düsseldorf (mein Blumentopf)“. Im vergangenen Jahr sang er zudem das Mottolied des Düsseldorfer Christopher Street Days: „Die Welt gehört uns allen“.



Rimshot „Rimshot“ ist eine Cover-Rock-Band aus Düsseldorf und der Umgebung, die für handgemachte und ehrliche Rockmusik steht.



Censored „Censored“ ist eine Nachwuchsband aus Düsseldorf, die Alternative Rock und Metal spielt.