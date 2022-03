Musikstadt Düsseldorf : „Spot on Jazz“ mit Konzerten und Nachwuchstalenten

Düsseldorf Das erste Konzert ist in der Jazz-Schmiede, weitere finden im Robert-Schumann-Saal statt. Bereits am Donnerstag gibt es einen Wettbewerb für Nachwuchsmusiker.

(lod) Mit einem Auftritt des Werner-Neumann-Trios startet am Freitag das Festival „Spot on Jazz“ in der Jazz-Schmiede, Himmelgeister Straße 107g. Anschließend tritt die Kombo „Wanja Slavin Lotus Eaters“ auf. Die Musik ist den Lotophagen gewidmet, einem Volk der griechischen Mythologie. Das Festival wird Samstag ab 20 Uhr mit zwei Konzerten im Robert-Schumann-Saal fortgeführt. Zuerst sind Sängerin Cæcilie Norby, Bassist Lars Danielsson und Gitarrist Ulf Wakenius zu erleben. Anschließend tritt die Band The Cookers auf.