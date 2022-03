Wilms‘ Geburtshaus in Witzhelden : Neue Stele gibt Informationen über berühmten Komponisten

Am Wilms-Geburtshaus präsentierten Frank Lefers (li.) und Maurice Winter am Wochenende die Informationsstele über Johann Wilhelm Wilms. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Witzhelden Mit der Tafel und dem QR-Code vor dem Geburtshaus von Johann Wilhelm Wilms wird der digitale Stadtrundgang durchs Höhendorf komplettiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Brücker

Fröhlich schaute Frank Lefers in die Kameraobjektive. Der Vorsitzende der Wilms-Gesellschaft freut sich immer, wenn der wohl berühmteste Sohn Witzheldens in den Vordergrund rückt. Mit der Enthüllung einer Stele am Geburtshaus des Komponisten Johann Wilhelm Wilms anlässlich seines 250. Geburtstags ist der digitale Stadtrundgang im Höhendorf nun seit vergangenem Wochenende fertiggestellt.

Vor etwa zwei Jahren entstand ein digitaler Rundgang bereits für die Innenstadt. Das Hochwasser im vergangenen Jahr verhinderte aber, dass der Bauhof direkt auch ein entsprechendes Angebot für Witzhelden schaffen konnte. Nun aber freute sich der stellvertretende Bürgermeister Maurice Winter: „Ich finde es schön, dass man Geschichte erlebbar macht. Wir als Stadt tun dies auf modernen Wegen, digital und über QR-Codes.“

Die Codes sind auf Plaketten, Schildern oder Stelen angebracht. Besucher können sie mit der Kamera ihres Smartphones scannen und gelangen so zu weiteren, ausführlichen Informationen über die jeweilige Sehenswürdigkeit. „Das geht ganz spontan“, beschrieb Winter die Vorteile dieses Systems, „ein Handy hat man schließlich immer dabei.“

Neben sechs anderen Stationen (wir berichteten) gibt es nun also auch die Stele an Wilms´ Geburtshaus. Sie ist im Gemäuer unterhalb der Gedenktafel etwas versteckt angebracht. Frank Lefers ist über die Aufmerksamkeit für den Mann, dessen 250. Geburtstag die Wilms-Gesellschaft mit einer Veranstaltungsreihe feiert, entzückt. Er bekräftigte: „Alles, was an ihn erinnert, ist positiv. Er ist eine internationale Persönlichkeit, die leider in Vergessenheit geraten ist.“ Aus seiner Sicht machte der Komponist einst den Fehler, statt nach Wien oder Salzburg zu gehen, Amsterdam zu bevorzugen. „Amsterdam“, erläuterte Lefers, „war damals kein Musikzentrum.“

Der Vorsitzende der Gesellschaft und seine Mitstreiter hoffen, dass es mit der Aufmerksamkeit für Wilms weitergeht. Im Gespräch ist zum Beispiel eine Büste im Bereich der evangelischen Kirche. Aufmerksamkeit bekommt Wilms auch am 30. März um 19 Uhr beim Erzählkonzert im Bürgerhaus Am Hammer. Erzählerin und Sängerin Irmelin Sloman sowie Wera Vis an der Flöte und Thomas Palm am Klavier nehmen die Zuhörer mit in die Welt und in die Zeit des Komponisten. Mit einem vielfältigen Programm und einer besonderen Mischung aus Wort und Musik lässt das Konzert nicht nur Johann Wilhelm Wilms, sondern auch Zeitgenossen wie Franz Schubert, Johanna Kinkel und Robert Schumann lebendig werden.