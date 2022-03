Freizeittipps für Düsseldorf : Wochenende!

Rheinpromenade Photo : Andreas Endermann Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Gleich mehrere Großveranstaltungen erwarten die Besucher in Düsseldorf an diesem Wochenende. Auf der Rennbahn treffen sich Pferdefreunde und Fortuna-Fans, am Rheinufer dreht sich alles um Bücher und auf dem Areal Böhler findet die Veggie-Messe statt.