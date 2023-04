20-jähriges Jubiläum Was es zur c/o pop 2023 in Köln zu wissen gibt

Nicht immer lief es in den vergangenen zwei Jahrzehnten für die Festival-Macher rund. „Wir hatten stellenweise mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen, so hatten wir direkt bei der ersten Ausgabe 100.000 Euro in den Sand gesetzt“, sagt Oberhaus. Auch die Corona-Pandemie stellte eine Herausforderung dar - die Festival-Macher setzten in dieser Zeit auf ein digitales Festival-Programm mit Streaming-Angeboten in einer Art Popkultur-Fernsehen. „Dass wir weiter so gut dastehen, liegt darin begründet, dass wir uns auf unsere Wurzeln zurückbesonnen haben. Wir haben ein Näschen dafür, die Künstler von morgen aufzuspüren und müssen nicht auf die großen Stars setzen.“