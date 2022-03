Musik in Grevenbroich : Frühlingskonzert in Kapellen wurde zum großen Wiedersehen

Kapellen Es war mehr als ein Frühlingskonzert, es war ein Anzeichen von Normalität: Am Samstagabend waren etwas über 200 Menschen in den Saal der Ratsschänke gekommen.

Es wurden nicht nur Märsche gespielt, das musikalische Programm war vielfältig. Es ging los mit „Hoch Heidecksburg“ und endete „Under Blagul Fana“. Dazwischen war unter anderem die „Weinkeller Polka“, „Mit vollen Segeln“, „Am wunderschönen Rhein“ und „Hinter dem Schellenbaum“ zu hören. Mal spielten beide Klangkörper zusammen, mal alleine. „Das letzte Konzert hatten wir 2019“, erzählte Daniel Türks, Vorsitzender des Tambourkorps „Frisch Auf“. Er ist der Familie Koenen, die die Ratsschänke betreibt, dankbar für die Möglichkeit, die Musiker proben zu lassen. Das Ergebnis konnte sich hören lassen: Die Korpsmitglieder haben während der langen Zwangspause nichts verlernt. Manuel Dicken hatte am Samstag seinen ersten Auftritt: Der Zehnjährige ist neu im Korps. Das Besondere dabei ist, dass ihm in seiner Familie niemand eine solche Mitgliedschaft vorgelebt hat. Daniel Türks ist happy und hofft auf Nachahmer: „Unser Tambourcorps freut sich immer über neue Interessenten ab acht Jahren, die sich vorstellen könnten, an Schützenfesten oder anderen Gelegenheiten in unseren Reihen zu stehen und uns an Querflöte, Lyra, Trommel oder Schlagwerk zu unterstützen.“

Geprobt wird jetzt wieder bei „Pitt Jupp“, donnerstags ab 20 Uhr. Wer Lust hat, kann einfach mal vorbeischauen. Lust, sich Musik anzuhören, die Erinnerungen an schöne Schützenfeste weckt, hatten am Samstag viele Menschen. Bevor es losging, hatte man sich viel zu erzählen. Wolfgang Stübben ist mit seinen 69 Jahren das älteste aktive Mitglied des Kapellener Tambourkorps: „Ich gehöre dem Verein seit 55 Jahren an und er hält mich fit“, erklärte der rüstige Senior. Was sich in fünfeinhalb Jahrzehnten nicht geändert hat: „Ich bin immer noch aufgeregt vor jedem Auftritt.“ Türks hofft auf mehr Normalität in diesem Jahr: „Wir spielen auf sieben Schützenfesten und hoffen, dass die in irgendeiner Form auch stattfinden werden.“ Letztes Jahr war „Frisch Auf“ am Schützenfestwochenende durch Kapellen gezogen und hatte „Freut euch des Lebens“ gespielt – ein kleines musikalisches Trostpflaster und Hoffnungszeichen.